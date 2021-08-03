4000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak, Bugün Öğle Saatlerinden Sonra Hesaplara Yatıyor

Bankalar üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli 4000 TL ödemeler sadece kimlikle yapılacak. Bankalardan kredi kullanmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olarak işlem yapmanız gerekmektedir. Bazı bankalar düşük limitli kredi verirken bile sizden gelir belgesi ve sigortanızın yatmasını isteyecektir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler eğer kimlikleriyle sadece bu kredileri almak istiyorsa bazı bankalardan evrak vermeden kredi başvurusunda bulunabilirler.

Bu kredilerde onay alabilmeniz için bankanın kredi şartlarına uygun müşteriler olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka değerlendirmeyi yapacak ve kredi notunuz uygun olduğunda hemen kredi başvurunuzu kabul edeceklerdir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi alabilirsiniz.

Garanti BBVA 4.000 TL Kimlikle Kredi

Kimlikle kredi veren bankalardan birisi Garanti BBVA’dır. Sizde bu bankadan ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden 4.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka 36 ay vadeye kadar sizlere imkan vermektedir. Banka şubesine kimlikle gittiğinizde 3 aylık sigortanız varsa kredi onayı alabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden 4.000 TL kredi başvurusu için ayrıca internet bankacılığına girerek de kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 4.000 TL Kimlikle Kredi

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 4.000 TL kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yapacak olan müşterilerine kredi notu uygun olması durumunda ve kredi sicili temiz olmasında imkan verecektir. Ayrıca çalışan müşterilerin en az 6 aylık sigortaları yatmış olması da gerekiyor. Başvuruları sadece banka şubelerinden kimliğinizle yapabilirsiniz. Başvuru onayı aldığınızda krediyi kimlikle kullanabiliyorsunuz. Aldığınız 4.000 TL kredilerde banka 36 ay vade yapacaktır.

Finansbank 4.000 TL Kimlikle Kredi

Kredi veren bankalar arasında en çok tercih edilen bankası olan QNB Finansbank üzerinden de 4.000 TL kredi alabilir ve ihtiyacınızı aynı gün içinde giderebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler sadece kimliklerini alarak en yakın QNB Finansbank şubesine giderek ister bireysel temsilciden isterse de banka gişesinden kredi başvurusu yapabilirler. Kredi siciliniz uygunsa bankadan daha yüksek de kredi başvurusu yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu bankadan sms ile de bankaya gitmeden ne kadar kredi alacaklarını görebilirler. Kredi için TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atmanız yeterli olacaktır.

ING 4.000 TL Kimlikle Kredi

ING Bank üzerinden 4.000 TL kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler en yakın ING şubesine giderek 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli 4.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler banka kredi notuna göre faiz oranından faydalanacaklardır. Sizlerde eğer acil para ihtiyacınız varsa ING üzerinden kredi başvurusu yaparak bu işlemleri yapabilirsiniz.