13 milyon emekliye bu son müjde! 5 gün içinde başvuru yapmanız istenmektedir

Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar 5 gün içinde başvuru yapması isteniyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen emeklilere 50.000 TL ödeme verileceği geçen haftaya yayınlanmıştı. Emekli maaşı alan vatandaşlar 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile birlikte nakit kullanabilecek ve kullanacakları bu nakit kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme yapma imkanından faydalanacaklardır.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan Bu kampanyada devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi verileceğini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek aynı gün içinde destek kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için şartlara uygun olmaları durumunda Kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilecek isterseniz ihtiyaç kredisi isterseniz de borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için güncel olan ihtiyaç kredisi ile birlikte güncel olan kredi kartı borçları kapatılarak destek verilmektedir. Sizler de emekli maaşı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte Kredi imkânından faydalanmak istiyorsanız şartlara uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyalardan faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda banka sizlere ayrıca Emekli promosyonu ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlara Kredi mevduat hesabı olarak 10.000 TL'ye kadar artı para yüklemektedir. Bankaların destek kredileri kampanyalarından faydalanacak olan kişilere şartlar dahilinde devlet destekli olarak krediler sürekli olarak güncel olarak verilmektedir.