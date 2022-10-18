Denizbank yarın için işaret verdi! Gelir Belgesiz, SMS atarak hemen 40.000 TL ödeme alın!

Denizbank üzerinden gelir belgesiz olarak cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere 40000 TL ödeme verileceği, bugün itibariyle yayınlandı. Denizbank, son zamanlarda yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları, belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi vermeye devam edecek. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan, cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabileceğini söylemek istiyoruz. Her bankanın kendine özel kredi politikaları olduğu gibi kendine özel kredi başvuru yöntemleri de bulunmaktadır. Denizbank üzerinden özellikle cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Denizbank'ın başlatmış olduğu, cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank kredi başvurusu...

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ne kadar kredi onayı alacaklarını hemen aynı gün içinde görebilir, onaylanan krediyi de banka şubeleri üzerinden kullanabilmektedirler. DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapıp, kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlar, onay mesajı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi işlemlerini gerçekleştirebilir, onaylanan kredide hesaplarına yatırarak aynı gün içinde kullanabilmektedir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde kredi ödemeleri alabileceğini de söylemek istiyoruz.