Akbank, QNB Finansbank ve TEB Bankaları Tarafından Saniyeler İçerisinde 50.000 TL Kredi İmkanı Sunuyor: Günlük yaşantımız içerisinde yoğun bir tempoda çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olsak da acil nakit ihtiyaçlar bitmek bilmiyor. Söz konusu durumların yaşanması halinde bankalar düzenlemiş olduğu kampanyalar ile kredi kullanma imkanı ile vatandaşların hesaplarına nakit ödeme gerçekleştiriyor.

Bu uğurda çalışmalarını gerçekleştiren Akbank, QNB Finansbank ve TEB bankaları saniyeler içerisinde kredi onaylayarak vatandaşların hesaplarına yatırıyor.

Kamu bankaları dışında kalan diğer özel bankalarda dönemsel olarak müşterilerine özel kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Artık her geçen gün bu kampanyaların ardı arkası kesilmeden müşterilere bir müjdeli haber olarak iletiliyor. Birçok vatandaş tarafından kredilerin nasıl kullanılacağı konusunda fikir sahibi olmadıkları için internet ortamında araştırmaya gitmektedir.

Söz konusu kredilerin nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı şekilde değerlendirmeleri yazımızın devamında yerine getirdik. İzlenecek yolu doğru bir şekilde takip ettikten sonra sizlerde faydalanabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ihtiyaç duyan vatandaşlara özel saniyeler içerisinde onayladığı kredi ile 1.39 faiz oranı üzerinden 36 aya varan kredi fırsatları ile ön plana çıkıyor. Online bankacılık üzerinden vatandaşlar kredi başvurularını gerçekleştirmiş olduğu gibi anında onay alması halinde saniyeler içerisinde hesaplara ödeme gerçekleşiyor. 50 TL üzerinden verilen kredi imkanına yönelik kampanyadan faydalanabilirsiniz. Kısa süre içerisinde ihtiyaçlarınızı giderecek imkanı yakalayacak hale gelinir. QNB Finansbak’a ait resmi internet sitesi üzerinden de kredi kampanyası adına genel bir açıklamam mevcuttur.

Akbank

Eğer sizin de nakit ihtiyacınız var ise başvuru gerçekleştirebileceğiniz bankalardan birisi de Akbank olacaktır. 3 ay ile 36 ay arasında farklı vade seçenekleri ile 1.73 faiz oranı üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sonuna yönelik bir kampanya düzenliyor. Bankaya yönelik Kredi başvurularının tamamı dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Eğer Sizlerde bir Akbank müşteri hesabı sahibi iseniz şubeye gitmeye gerek kalmadan ve evraklarınızı gerek duymadan saniyeler içerisinde hesabınıza 50 bin TL tutarındaki kredinizi çekebilirsiniz. Aynı zamanda bu kredi ödemeye 3 ay ertelemeli şekilde başlama şansına sahipsiniz. Cep telefonlarınızdan dahi rahatlıkla krediye başvuru yapabilirsiniz.

CEPTETEB

Cepteweb kullanan vatandaşlar için artık kredi kullanmak oldukça basit bir hale gelmiştir. TEB’e ait bankacılık faaliyetlerden bir tanesi olan Cepteweb birden fazla müşterisine özel hayatı kolaylaştıracak imkan tanımaktadır. 50.000 TL tutarına kadar ihtiyaçların giderilmesi adına kredi fırsatı 36 ay vade üzerinden 1.45 faiz oranı ile müşterilerine tanınmaktadır. Kredi kullanılması için evden hiçbir yere ayrılmamıza gerek kalmamaktadır. Onay almanız halinde online internet bankacılığı üzerinden hesabınıza yansıyacak olan tutarı 3 ay ertelemeli şekilde ödeyebileceksiniz. Şubeye böylelikle gitmeye pek gitmeye gerek kalmayacaktır. Her daim müşterisinin yanında olduğunu bu kampanya ile de gösterilmiştir.

3 banka üzerinden kredi başvurularınızı şuan itibariyle gerçekleştirebilirsiniz. Saniyeler içerisinde onay alarak hesaplara yansıtılmaktadır.