Denizbank Velilere ve Öğrencilere Müjdesi: Hiç Beklemeden Masraflarınız İçin 45.000 TL! Öğrencilerin eğitim masraflarına destek olmak için Denizbank 45.000 TL vererek hem öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldürüyor.

Öğrencilerin Eğitim Masrafları İçin Denizbank Yanında

Covid-19 salgınında birçok insan virüsten korunmak için evlere kapandı. Ancak bazı sektörler ekonomik olarak derinden sarsıldı. Kimileri işsiz kaldı kimileri ise dükkanlarına satılık ilanı yapıştırdı.3.doz aşıları da bitti derken hayat yavaş yavaş eskisi gibi olmaya başladı. Online eğitim bitti ve yüz yüze eğitim başlayınca öğrenciler ve öğretmenler okullarına kavuştu. Okul açılınca haliyle okul masraflarını nasıl karşılayacağız diye düşünmeye başladı. Herkesin elinde nakit para olmadığından aileler masrafları karşılamak için eşten dosttan borç ister oldu. Ancak Hayat Deniz’de Güzel sloganıyla her işinde bir ilke imza atan Denizbank velilerin bu çağrısına kulak verdi. Denizbank velilere eğitim masraflarını kolaylıkla ödeyebilmeleri için mükemmel bir kredi imkanı sundu.

Öğrencilerin Eğitim Masrafları İçin Denizbank Seferber Oldu!

Çocuğunun okul giderlerini ödeme konusunda sıkıntı yaşayan velilerin imdadına Denizbank koşuyor. Sunduğu finansal çözümlerle her zaman halkın yanında olan Denizbank %1.90 gibi çok düşük bir faizle oldukça kârlı bir fırsat sunuyor. Bu krediden 36 aya vade seçenekleri ile faydalanabiliyorsunuz.

Denizbank eğitim kredisi % 1.90 faiz oranı ile 25.000 TL kredi çekildiğinde ödenecek geri ödeme tutarı toplam 36.916,81 TL oluyor. Bu tutar aylık taksitlere bölündüğünde ise sadece 1.025,46 TL taksitlerle çocuğunuzun kurs, özel okul ya da üniversite masraflarını karşılayabiliyorsunuz.

Denizbank Eğitim Kredisinden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Denizbank’ın eğitim için sunduğu maksimum eğitim kredisi 55.000 TL’dir. Bu krediden faydalanmak için başvuru sırasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, gelir belgesi(maaş bordrosu ya da serbest meslek çalışanları için 3 yıllık matrahlı vergi levhası, maaşını ibraz edenler için imza sirküleri)yerleşim belgesi, öğrenci kabul kağıdı ve en son ayın yazılı olduğu resmi fatura örneği gerekiyor.

Denizbank eğitim kredisi için müşterilerden sadece bir kez olmak üzere kredi tutarının % 0,5’i oranında kredi tahsis ücreti ve bu ücretin %5’i oranında Banka Muamele Vergisi talep ediyor. Bununla birlikte hayat sigortası şartı aranıyor ve kredi kullanan kişinin yaşı, vadesi süresi ve çekilen kredi tutarı hayat sigortası primini etkiliyor.