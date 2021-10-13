Emeklilerin Yüzünü Güldürecek Ekim Zammı Geldi! En Düşük Emekli Maaşı 4.102 TL Oluyor! Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ekim zammı yapıldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 4.102 TL oluyor. Yapılan zam ile detaylar haberimizde.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ekim zammı yapıldı. Emeklilerde en düşük maaş 4.102 TL oluyor. SSK ile Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlarda bu gelişmeyi beklemiyordu. Hali hazırda çalışmasına devam eden ve milyonlarca emekli vatandaş tarafından yapılması beklenen zamlar yakından takip ediliyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayından itibaren maaş zamları konusunda bir netlik kazanmış ve emekliler Temmuz ayı maaşlarını zamlı bir şekilde almıştı. Şuanda ise emekliler gözlerini Ekim ayına çevirmişti.

Eylül ayında enflasyon rakamları belirlenmesinden sonra emeklilerin beklentileri de giderek yükseldi. Yılın ikinci yarısındaki ilk 3 aydaki yüzde 4.23 iken şuanda son 3 ayda nasıl bir enflasyon rakamı ne durumda olacağına gözler çevrilmiş durumda. Yılın son 3 aydaki enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra net zamlarda şekil alacak.

Milyonlarca emekli tarafından da beklenmeyen zamlar yavaş bir şekilde netlik kazanıyor. Yılın ilk 3 ayındaki enflasyon oranları netlik kazandı. Şuanda ise son 3 ayda yani Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamları için ne gibi bir oran belirleneceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere emeklilerin maaşlarına zam oranları enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. 2022 yılının Ocak ayından itibaren zam şuan için 4.23 oranında belirlenmiş bir haldedir.

2022 Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur ile Memur emeklileri açısından toplu sözleşmeler ile görüşmeler geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirildi. Ocak ayından itibaren memur ile memur emeklisiz olan vatandaşlara yüzde 5 oranında bir sözleşme zammı yapılacak. Ek olarak ise enflasyon farkının memur ile memur emeklisi olanların maaşlarına da zam olarak yansıması gerçekleştirilecek. Şuanda ortaya çıkmış olan enflasyon oranı ise 4.23 olarak belirlendi. Yılın son 3 aylık zaman dilimindeki enflasyon rakamları da belirlenmesinin ardından net şekilde belirlenecektir.

Enflasyon zamları ise SSK ile Bağ-Kur emeklisi doğrudan alma şansına sahip olacaktır. Şuan için zam 4.23 oranında belirlenmiş durumdadır.