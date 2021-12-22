Denizbank ve Ziraat Bankası Birleşerek, 3 Ay Ödeme Olmayan 40.000 TL Nakit İçin Resmi Duyurusunu Yaptılar, Son Dakika

Denizbank ve Ziraat Bankası, yeni yapmış oldukları kampanya ile birlikte 40000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Denizbank ve Ziraat Bankası, yaptığı bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içinde sonuç vereceğini açıkladı. Son zamanlarda özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler bankaların kredi kampanyalarına katılarak düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istemektedirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank ve Ziraat Bankası, sizlere güncel faiz oranlarıyla birlikte kredi imkan sunacağını söyledi.

Denizbank ve Ziraat Bankası yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme yaparken, 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli olan kredi kampanyasını resmen başlattı. Başvurular, bankaların resmi internet sitesi üzerinden yapılabildiği gibi, ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat yapılabilecek.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere en kolay başvuru yöntemlerinden birtanesi olan cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvuru yöntemi olmaktadır. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonuca gelecek ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatacak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmak istiyorsa bankanın ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulama aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden yapacakları kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onay alabilecektir.