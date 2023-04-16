Denizbank ve 2 DEV banka üzerinden 100.000 TL yüksek limitli ihtiyaç kredisi ödemesi başladı!!!

Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar sizlere kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu krediler hemen aynı gün içinde işlem yapılarak hesaplarınızı yatırılarak ödenmektedir. Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle verilecek olan kredilerde şartlara uygun olan vatandaşların kredi puanı yüksek olması durumunda 24 ay vadeli 100 bin TL kredi kullanabilir.

100.000 TL kredi kullanabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız ve banka şartlarına uygun olmanız durumunda 24 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve uygun faizlerle bu kredileri kullanabileceksiniz. ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi başvurusunda nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde verilecek olan kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini hemen gerçekleştirebilirler Ve bu üç banka üzerinde de hesabı olması durumunda internet bankacılığını kullanarak kredi kullanabilirler.

100.000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar uygun faizlerle kullanabilecekleri bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve uygun faizlerle kullanacakları bu kredileri isterlerse boş kapatma Kredisi olarak da alabileceklerdir. DenizBank Yapı Kredi Bankası ve Finansbank aynı zamanda vatandaşlara cep telefonları üzerinden mesaj atarak da bireysel tüketici kredisi imkanı sağlayarak uygun faizlerle işlem yapmaktadır.