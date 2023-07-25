Akbank, Finansbank ve Denizbank, müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya ile bankamatik kartı kullanan müşterilere hızlı bir şekilde 39.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve onaylanması durumunda aynı gün içinde kredi tutarı müşterilerin hesabına yatırılacak. Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatı kaçırmayın, hemen başvuru yapın ve kolayca kredi kullanmaya başlayın.

Akbank, Finansbank ve Denizbank Müşterilerine Özel Hızlı Kredi Kampanyası

Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank, müşterilerine özel olarak hazırlanan kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında, bankamatik kartı kullanıcılarına hızlı bir şekilde 39.000 TL'ye kadar kredi desteği sağlanıyor. Akbank müşterileri sadece 2 dakika içinde internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Kredi başvurusu onaylandığı takdirde, kredi tutarı hemen müşterilerin hesaplarına yatırılıyor.

Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank müşterileri, Cebimde Kredi kampanyasından faydalanmak için T.C. kimlik numaralarını 32 80'e göndererek başvuruda bulunabiliyorlar. QNB Finansbank ise, konut kredisi onayını evden çıkmadan sağlayarak müşterilerine kolaylık sunuyor. Kredi onayı için T.C. kimlik numaranızı 50 30'a gönderdiğinizde, 5 dakika içinde kredi başvuru sonucu alıyorsunuz.

QNB Finansbank, Denizbank ve Akbank'tan sağlanan bu kampanyadan yararlanabilmek için banka müşterisi olmanız ve internet bankacılığı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. 39.000 TL'ye kadar kredi imkanı, tüm müşterilere hızlı bir şekilde sunuluyor.