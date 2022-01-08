Akbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşların bankamatik kartına 15.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Akbank üzerinden yapılan bu kampanya ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri ilgilendiriyor. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Akbank üzerinden 15.000 TL'ye kadar hemen ödeme alabiliyor. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar en düşük faiz oranlarıyla ve masrafsız kredi seçenekleri ile kredi vereceğini açıkladı.

Sigortalı olarak çalışan veya emekli olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak ister sms ile isterlerse internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Eğer bu bankada bir hesabı var ise bankanın mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunu 5 dakika içerisinde hemen Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabiliyor.

Akbank Direkt uygulamasını kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız veya bankadan Yeni bir hesap açmanız gerekmektedir. hesap açan vatandaşlar Halkbank internet şubesi üzerinden internet bankacılığı şifresi olarak Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi başvurusu yaptıktan sonra 2 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığını mesaj ile görecektir.

Akbank SMS ile Başvuru

Akbank Ayrıca kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi imkanı sunmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onayı vereceğini gösterecektir.