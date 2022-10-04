Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi Banka hesabı olanlar dikkat!

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi Banka hesabı olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda kullanabilecekleri 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kedisi kampanyası için 3 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Bankaların yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte sizlerde başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanabilecek onaylanan kredileri de hesaplarınızı yatırarak, yine aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanları sağlanmaktadır. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankası hesabı olan vatandaşların emekli olmaları ve bireysel müşteri olmaları durumunda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğini de söyleyebiliriz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda bankadan SMS ile kredi başvurusunda bulunabilir.

VAKIFBANK

Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen işlemlerinizi yapabilir ve 50000 TL kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞ BANKASI

Gelir belgesiz iş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte iş cep uygulamasına giriş yaparak, 7 24 50000 TL kredi alabiliyor.

TEB

Tc kimlik numaranıza 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

GARANTİ BBVA

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya bu bankada hesabı olan vatandaşlar, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi onayı alabilir.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank üzerinden ayrıca banka hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

ING BANK

Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde buradan yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden düşük faizlerle kredi kullanabildikleri gibi, ayrıca en yakın banka şubesine giderek kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile 50000 TL'ye kadar onay alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık giderinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına gönderin.