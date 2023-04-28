Denizbank, Sigorta İle Çalışanlara Özel 100 Bin TL Kredi Kampanyası Başlattı

Denizbank, sigorta ile çalışanlara özel olarak tasarlanmış yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, sigorta ile çalışan müşteriler, 100 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanı bulacaklar.

Denizbank'ın sigorta ile çalışanlara özel kredi kampanyası, sigorta şirketleriyle işbirliği yaparak gerçekleştiriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, kredi başvurusu yaparken sigorta poliçesi veya prim ödeme belgelerini sunarak kredi başvuru sürecini tamamlayabiliyorlar.

Kredi geri ödeme planı, müşterinin gelir durumu ve ödeme gücüne göre belirleniyor. Kredi geri ödemeleri, eşit taksitler halinde belirli bir süre boyunca yapılabileceği gibi, esnek geri ödeme seçenekleri de sunulabiliyor.

Denizbank'ın sigorta ile çalışanlara özel kredi kampanyası ile müşteriler, daha uygun faiz oranları ile kredi kullanarak, finansal açıdan rahat bir nefes alabilirler. Ayrıca, müşterilere kredi sigortası sunularak, beklenmedik durumlarda ödeme güçsüzlüğü yaşandığında kredi geri ödemelerinde destek sağlanması da hedefleniyor.

Denizbank'ın sigorta ile çalışanlara özel kredi kampanyası, müşterilere finansal açıdan daha fazla esneklik ve rahatlık sağlamayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında sunulan avantajlı faiz oranları ve geri ödeme koşulları, müşterilerin finansal açıdan daha sağlıklı bir gelecek kurmalarına yardımcı olacak.