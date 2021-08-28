Akbank Çıldırmış Olmalı, Kredi Onayı Alamayanlara Mesaj ile 100.000 TL Veriyor

Akbank üzerinden işlem yapacak olan kişilere yeni bir kredi kampanyası haberi var. Uygun faiz oranları ile banka Akbank SMS kredi servisi ile artık 100.000 TL'ye kadar onay veriyor. Daha önce bu bankadan başvuru yapan ve onay alamayan kişilere banka hemen sonuç vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden işlem yapacak olan kişilere, banka kredi şartları ve aşamalarına göre işlem yaparak 100.000 TL kredi onayı verecek. Akbank üzerinden 100.000 TL kredi alacak kişiler, bankanın belirlediği şartlara uygunsa hemen kredi onayı alabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar verilecek ihtiyaç kredisi için en kolay başvuru yöntemi SMS ile kredi başvuru yöntemi olacak. Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapamayanlarda akbank.com adresinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şu şekilde sizlere işlem yapacak. Cep telefonunuzun mesaj kısmından KREDİ yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı da yazarak 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde mesaj atarak kredi başvurusu yapmış olacak ve sonucunu da hemen aynı gün içinde öğrenmiş olacaksınız. SMS ile kredi alacak kişilere, banka uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli kredi imkanı sunacaktır.

Akbank Direkt Kredisi

Akbank ayrıca kendi bankasında hesabı olan kişilere, Akbank Direkt kredisi veriyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden Direkt kredisine başvuru yaparak hemen kredi onayı alabilirsiniz. Akbank üzerinden işlem yapan kişiler, belirlenen bu şartlara göre şubelere gitmeden de kredi kullanabileceklerdir. 100.000 TL'ye kadar internet bankacılığı kredisi almak istiyorsanız bankanın kredi kampanyalarına hemen başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Başvuru Şartları

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, başvuru şartlarına göre onay alacak. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilere Akbank onay verecek. Emekli olan ve sigortalı en az 3 aydır aynı iş yerinde çalışan kişiler bireysel kredi alabilecek. Esnaf ve çiftçi olan kişilerin ise en az 2 yıllık vergi levhası varsa bu banka o kişilere de kredi imkanı sağlayacak. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapan müşteriler, belirlenen bu şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi kullanabilecekler.