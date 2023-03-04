PTT dün gece haberi verdi! PTT üzerinden nakit alacak kişilere 150 bin TL ödeme verilecek!

PTT tarafından yapılan açıklamaya göre 150 bin TL nakit ödemesi yapılacak. PTT’nin bu ödemeyi kimlere yapılacağı gece yapılan açıklamanın ardından merak konusu olmaya başladı. PTT üzerinden yapılacak olan bu nakit ödemesinin emeklilere yapılacağı belirtildi. Emeklilerin bu nakit ödemeyi neye göre alacakları ve alma şartları merak edilmeye başladı. 150 bin TL olarak yapılacağı duyurulan bu nakit ödemenin şartları nelerdir, kimlere verilecek ve başvurular nasıl, nereye yapılacak konuları merak edilen onular arasında yer alıyor.

PTT Emekli Kredisi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılabilir?

PTT Aktif Bank ortaklığı ile yapılan 150 bin TL nakit kredi ödeme kampanyası için PTT ve Aktif Bank müşterisi olanlara bu kredinin verilebilmesi için öncelikle PTT’ye SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı sunulmaktadır. Yapılacak olan başvuru için SMS’de PTT yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazabilirsiniz. Yazdığınız bu mesajı 3050’ye göndererek başvurunuzu yapmış olursunuz.

Mesajınıza cevap kısa süre içinde gelecektir. Gelen sonuca göre onaylanan başvuruların ödemesi anında hesabınıza yapılmaktadır. Böylece vakit harcamadan ihtiyaç duyduğunuz krediyi nakit olarak almış olursunuz. PTT tarafından sunulan bu kampanya ile emeklilerin acil durumlarda para ihtiyaçları anında gün içinde karşılanmaktadır. Kredi almak için başvuru da çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

haber24.com özel haber