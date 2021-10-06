Ziraat Bankası 0.77 Faizli Kredi Kampanyası Hakkında Açıklama Yaptı, Kredi Verilecek mi?

Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasında, bankadan düşük faizli kredi kullanacak olan kişilere özel bir kampanya yapıldığı duyuruldu. Özellikle 120 ay vadeye kadar verilen ve daha önceleri 0.99 faizli olarak kullandırılan konut kredisi, 0.77 faiz oranı ile 500.000 TL'ye kadar kullandırılacak. 500.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası üzerinden faizli kredi almak isteyenler, 3 ay ertelemeli ve ekspertiz değerinin %90'ına kadar kredilerini hemen bu banka üzerinden alabilecekler.

Banka yaptığı açıklamada, kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması ve banka üzerinden daha önce kredi alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca kişilerin alacakları ev sıfır olmalı veya bankanın anlaşmalı olduğu yerlerden konut satışı yapılmalı. Bu belirtilen şartlara uygunsanız, kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de konut kredisi olarak 0.77 faizli kullanabilirsiniz.

Sıfır konutta faiz yüzdesi 0.77 ikinci elde ise yüzdesi 0.99 ve 6 aya kadar geri ödeme olmadığında taksit ödemesi 174 ay olacak. Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz geri çekilebilir. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 70 liraya denk gelecek.

Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksiti 150 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 760 lira daha az oluyor. Sizlerde bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen başvurunuzu yapabilir ve alacağınız eve konut kredisi çekebilirsiniz. Detaylı bilgiler için banka resmi internet sitesine girebilirsiniz.