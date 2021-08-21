Bu 4 Bankaya Dikkat! Son Dakika Kampanyası Duyurdu, Bankalardan Hemen Onay Alınacak 25000 TL Ödemeler

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda aşağıda verdiğimiz bankalardan işlem yapabilmektedirler. İşte kredi veren bankalar...

Garanti Bankası 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 25000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin 3 aylık sigortası olması veya emekli olması durumunda banka şubelerinden kimlikle kredi kullanabilmektedirler. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurup ne kadar onay aldığınızı da görebilirsiniz. Garanti BBVA Bankası sicilinizde uygunluk varsa sizlere onay verecektir. 25000 TL ihtiyaç kredisi aldığınızda 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere özel olarak kredi imkanları sunulmaktadır. Vakıfbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin emekli veya en az 6 aylık sigortalı çalışan olması gerekiyor. Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı daha uygun faizlerle sizlere kredi imkanı veriyor. 25000 TL kredi başvurusu yaptığınızda sonuç alırsanız hemen aynı gün içerisinde banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden bir emekli maaşı veya çalışma maaşı alıyorsanız, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden 25000 TL kredi başvurusu yapmanız mümkündür.

Fibabanka 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son dönemlerde adından sıkça bahsedilen Fibabanka, 25 bin TL'ye kadar hızlı ve gelir belgesiz ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Fibabanka 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere anında sonuç verecektir. Kredi başvurusu yapan müşteriler Kredi notuna göre faiz oranından yararlanacaktır. Fibabanka kredi başvurusu banka şubesinden yapılabildiği gibi ayrıca resmi internet sitesinden ve 34 22 SMS numarasından da yapılmaktadır. SMS atmak istiyorsanız kimlik numaranızı 34 22 göndermeniz yeterlidir. 5 dakika içerisinde Kredi sonucu alacak ve onaylanan krediyi şubelerden veya internet bankacılığından kullanabileceksiniz

Denizbank 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kolay onay alabileceğiniz bankalardan bir tanesi Denizbank olmaktadır. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler resmi internet sitesindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen işlem yapabilir. Ayrıca SMS atarak da ne kadar onay alacağınızı oturduğunuz yerden görebiliyorsunuz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan müşteriler onay alması durumunda gelir belgesiz olarak sadece kimlikleriyle onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kullanabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik yazdıktan sonra 32/80 numarasına mesaj göndermeniz gerekiyor. 5 dakika içerisinde size kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir. Kredi sonucu olumlu olan müşteriler uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar Denizbank ihtiyaç kredisi kullanabilirler.