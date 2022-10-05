Denizbank Kredi Kartınız Varsa Dikkat! Banka Müşterilerine İhtiyacı Olması Durumunda 23.000 TL Veriyor

Denizbank üzerinden kredi kartı kullanan vatandaşlar ile birlikte, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, 23000 TL'ye kadar ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Denizbank, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu yeni açıklamada, ekim ayı sonuna kadar verilecek olan bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu ödemelerde nakit kredi kullanmak isteyen kişilere 23000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli kredi ödenecek.

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi politikalarına uygun olup, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde işlem yapması gerekiyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, banka kredi puanım 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunu bireysel olarak yapabilecekleri açıklandı.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi...

Denizbank banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için cep telefonları üzerinden SMS atarak, cebimde kredi kampanyasına katılabileceğini de söyleyebiliriz. Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşların yapacakları bu ödemelerde kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Denizbank üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, belirli şartlar dahilinde, SMS ile ihtiyaç kredisine şu şekilde başlatıyor.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına bu şekilde katılmış olacak ve nekadar kredi onayı aldığınız hemen göreceksiniz. Denizbank banka hesabı olan vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde de kredi ödemelerinden faydalanabilecek ve onaylanan kredilerin ne kadar olduğunu, mobil uygulamalar üzerinden de 7 24 öğrenebilecektir.