Son zamanlarda pek çok kişinin nakit ihtiyacında artış meydana geldi. Artan pahalılık nedeniyle pek çok kişi, geçinmekte zorlanıyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan kişiler, tanıdıklarından borç alarak geçimlerini sürdürüyor. Bazı kişiler ise banka kredilerine başvuruyor.

Bankalar, son zamanlarda kredi faiz oranlarını yükseltti. Bu nedenle kredilerin geri ödenmesi zor hale geldi. Geri ödeme sürecinde zorlananlar, düşük faizli kredi seçeneklerini araştırıyor. Bazı bankalar, faizsiz kredi veriyor. Düşük faizli kredi veren bankalardan biri Denizbank’tır. Banka, 1,89 faiz oranıyla kredi vereceğini duyurdu.

BAŞVURULAR, 15 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Denizbank tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular, 14 Ağustos’ta başladı. Başvurular, 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Denizbank, 20 bin TL’ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Kredi vade süresi 12 ay olarak açıklandı.

Kampanyadan sadece yeni müşteri olanlar yararlanacak. Müşteri olmak için ilk olarak Mobildeniz uygulaması indirilmelidir. Buradan “Müşteri Ol” seçeneğine tıklanmalıdır. Aylık kredi faiz oranı, kredi notuna bağlı olarak değişiyor.

DENİZBANK’IN PEK ÇOK KAMPANYA SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Denizbank’ın düşük faizli kredi seçeneğinden yararlananlar, diğer kampanya seçeneklerinden de faydalanabilir. Bu sayede nakit tutarı, bütçe şartlarına uygun şekilde artırılabilir. Denizbank kredi başvuruları sırasında kredi notunu inceliyor. Aynı zamanda kredi kullananların gelir durumuna da bakılır. Bu sayede risk analizi yapılır.

Kredi notu ya da gelir durumu düşük olanların kredi kullanması mümkün olmuyor. Kredi almak isteyenler, mobil şube ya da internet şubeden başvuru yapabilir. Başvuru yapıldıktan sonra kısa sürede onay verilir. Banka, 1.89 faiz oranı uygulasa da faiz oranı değişiklik gösterebilir.

Kredi geri ödemelerinin düzenli olarak yapılmasına dikkat etmek gerekir. Düzenli ödeme yapmayanların borcuna faiz işlenir. Bu nedenle ödeme yapmak daha zor hale gelir. Borcun ödenmemesi halinde banka tarafından icra takip süreci başlatılır. Bu durumlarla karşılaşmamak için kredi tutarının gelire göre belirlenmesinde fayda vardır.