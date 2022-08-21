88000 TL borcu olan kişiler ile birlikte Ziraat Vakıf ve Halkbankası duyuru yaptı! Bu kişilere borç kapatma yapılacak...

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi almak istiyorsanız şartlara uygun olarak hemen ödeme alabileceğiniz yeni bir kampanya duyuruldu. Nakit ihtiyacımızın bu şartlarda olması durumunda kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacağını da açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte 88000 TL kredi için sizlere borç kapatma kredisi verilecektir. Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak kredi alacak kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacaktır. Kredi notu düşük olan kişilerde bankadan maaş alması durumunda kredi değerlendirmesine girecektir.

Kredi notuna göre verilecek olan borç kapatma kredisi için başvuruları bankaların şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte aynı dakika içinde kredi sonucunuzu da öğreneceksiniz. Kredi notu uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi alacaklardır. Kredi notuna göre ayrıca diğer bankalardaki olan kredi borçlarınızı da kapatacağınız 88000 TL kredi için başvuru yapacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde kredi sonucunu vermektedir. Banka üzerinden kredi onayı almak için başvuru yapmak istiyorsanız şartlara uygun olarak kredinizi hemen şubelerden alarak kullanacaksınız. Banka şubeleri haricinde kredi kullanmak isteyenlere banka internet sitesi üzerinden ön onay verilmektedir. Ön onay aldığınız kredi başvurusu sonrasında banka 5 dakika içinde sonuç verir ve sizlere 5 dakika içinde ne kadar onay aldığınız ile birlikte ayrıca kredi alacak kişilerin faiz oranlarını da açıklamaktadır. Emekli olan kişiler 88 bin TL kredi için başvuru yapacaksa bu bankalardan birisinden emekli maaşı alması veya maaş taşıması yapması istenmektedir. Bu şekilde başvuru yapabilecek ve onaylanan kredinizi hemen kullanacaksınız.