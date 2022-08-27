Garanti BBVA Bankası hesabı olanlara 4 gün süre içinde başvuru isteniyor! Hesabınız varsa dikkat edin!

Garanti Bankası, bu sabah yapmış olduğu duyuru ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşların 4 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına alacakları bu ödemeler ile birlikte kredi kullanabileceği haberi geldi.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi imkanından faydalanmasına olanak sağlamaktadır. 4 gün içerisinde başvuru gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan ihtiyaç kredisinde düşük faiz oranları ve masrafsız olarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlem yapılmaktadır.

Garanti Bankası, 40000 TL'ye kadar hesabı olan vatandaşlar, ödeme yapacak!

Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasında hesabı olan kişileri internet bankacılığı şifresi almalarını isteyecek ve mobil uygulamalar üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu tutar, hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır.

Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi adı altında alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişiler, özellikle emekli olması durumunda maaşları bu banka değilse, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedirler.