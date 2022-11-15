Denizbank Ev Hanımlarına Yeni Duyuru Yaptı! Banka Hesabı Olanlara Şartsız Belgesiz Kredi Ödeyecek

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ev hanımı olması durumunda da başvurularını gerçekleştirerek, diledikleri zaman ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceğini ve başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alabileceği haberini banka, resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Denizbank emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahlinde diledikleri zaman kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin ev hanımı olmaları durumunda, işlemlerini yapabilmeleri için daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve Denizbank hesabı olması istenmektedir. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu alabileceğiniz ve onaylanan bu kredilerde de hesaplarınıza hemen internet sitesi üzerinden de ödemeler, alabileceğiniz kampanyalar da 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan ev hanımları ve sigortalı olarak çalışan bireysel müşteriler, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabilmektedir.