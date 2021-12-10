Denizbank ev hanımlarına 15 bin TL ödeme yapacağını açıkladı

Para ihtiyacı olan ev hanımları daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış ise Denizbank üzerinden 15.000 TL nakit kredi kampanyasına başvuru yaparak hemen onay alabilir. Denizbank başlatmış olduğu Bu kampanyada sadece ev hanımlarına gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyası sunacak.

Denizbank banka politikalarına uygun olan vatandaşlar 15.000 TL nakit kredi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsa Bu bankada hesabı olması durumunda mobil uygulama üzerinden 7gün 24saat işlem yapabilecek. Denizbank ayrıca sms ile ve internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kredi başvuruları ile beraber de vatandaşlara destek oluyor.

Ev hanımı olan ve daha önce bankalardan kredi kartı kullanıp düzenli ödemeler yapan banka kredi notu yüksek olan kişiler gelir belgesiz Denizbank kredisine başvuru yapabilir 36 ay vadeye kadar kullanacakları bu krediler de ilk taksit ödemesini 3 ay erteleyebilir.

Denizbank 15.000 TL SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecek ve sonucunuz hakkında bilgileri detaylı olarak mesaj da göreceksiniz.

Ev hanımlarına kredi veren diğer bankalar

Ev hanımı olan kişilere kredi veren diğer bankalar qnb Finansbank Akbank işbankası ve Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Denizbank ve bu bankalardan hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

15.000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Deniz bank şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsa Denizbank mobil uygulamasına girerek buradan 15.000 TL kredi kullanabilir. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitelerine girebilirsiniz.