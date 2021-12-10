Bankamatik kartına 5000 TL ödeme sabah başladı, Hafta sonu devam edecek

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan kampanyada bankamatik kartı kullanan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa bankalardan 5000 TL hızlı bir şekilde başvuru yaparak kendi bankamatik hesabına bu parayı aktarabilir. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız belirtilen şartlara göre bu bankalardan hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda banka şubeleri üzerinden veya bankaların internet bankacılığı üzerinden İstediğiniz zaman başvuru yapabilir ve bankamatik kartına 5000 TL ödeme alabilirsiniz. Aşağıdaki bankalardan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve İstediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler SMS atarak Bu banka üzerinden 5000 TL onay alıp alamadıklarını görebilir. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3280 numarasını gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı ne kadar olduğu hakkında bilgileri de SMS de gösterecektir. Denizbank ayrıca mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara belirli şartlara göre kredi onayı sunmaktadır.

Akbank

Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden SMS atarak veya mobil uygulamaya girerek başvuru yapabiliyor. Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sonucunu öğrenebilir ve onaylı kredisini hemen aynı gün içerisinde banka şubesinden kullanabilir.

Akbank ayrıca sms ile vatandaşlara 5000 TL'ye kadar onay verip vermediği hakkında bilgiler veriyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile kredi kullanmak istiyorsa Creed yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Cep telefonunuz üzerinden göndereceğiniz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecektir.

Akbank müşterisi olan ve bankamatik kartını kullanan kişiler ise Akbank direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve direct uygulaması üzerinden kullanmış olduğu bu Kredi ile masrafsız ve gelir belgesiz olarak işlem yaparak kredi kullanabilir.