Denizbank ev hanımı başta olmak üzere, SGK olmayan kişilere 100.000 TL ödeme verecek

Denizbank 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin ev hanımı olması ve sigortası olmaması durumunda bazı şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 100 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu yaparak aylık gelirinizin olmaması durumunda bile ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir ve onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz. Normal bir işyerinde çalışan vatandaşlar ile birlikte günlük işlerde çalışan kişilerde, kredi almak istemektedirler. Özellikle nakit ihtiyacı olup, sigortası olmayan vatandaşlar bankalardan kredi almakta zorlanıyor.

Daha önce bankalardan hızlı bir şekilde kredi kartı kullanmış ve düzenli olarak kredi ödemeleri yapmış olan vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu, Denizbank üzerinden şubelere gitmeden yapabilecek, onaylanan kredileri de istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haberiyle birlikte gelir belgesiz olarak 55000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı sağlayacak olan bu banka kefillerle veya ipotekle birlikte yüz bin TL'ye kadar da kredi imkanı sağlıyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hemen şu mesaj atarak, ne kadar onay aldıklarını görebiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgileri SMS ile sizlere verilmektedir. Telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında onay alırsanız ve banka hesabınızın da olması durumunda kredi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kolay birşekilde yapabilirsiniz.