Akbank banka hesabı olan, yeni hesap açan kişiler! 30.000 TL ödeme almayı unutmayın!

Akbank üzerinden yapılan kampanyada kendi hesabı olan veya ilk defa hesap alan vatandaşlara 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak acil durumlarda kullanabilecekleri bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı açıklandı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek bankadan düşük faizi sizler için vermiş olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirerek hızlı bir şekilde düşük faizli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz haberi verildi.

Bireysel müşteri olan vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden, yapacakları tüm işlemlerde ihtiyaç kredilerine 3 ay ertelemeli olarak hemen aynı gün içinde alabileceğini de söylemek isteriz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, acil bir kredi hizmetinden faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak aynı gün içinde destek ödemesinden faydalanabileceğini de söyleyebiliriz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlara uygun olarak aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanabileceğini de söyleyebiliriz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara, Akbank üzerinden cep telefonları aracılığıyla birlikte SMS atarak da başvuruda bulunabiliyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazdıktan sonra göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceğinizi de söylemek istiyoruz. En yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanları sağlanacak ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Akbank üzerinden ayrıca Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvuruları sonrasında nakit ihtiyacınızın olmasıyla birlikte ihtiyaç kredinizi 5 dakika içerisinde alabilirsiniz.