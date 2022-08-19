Denizbank Emekliye 100.000 TL için nakit imkanı sağlayacak! Maaş taşıma işlemi yapmak şart olmayacak!

Denizbank üzerinden başlayan yeni emekli kampanyasında 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan emeklilere, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi, aynı anda verilmektedir. Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emeklilere maaş, taşıma şartı olmadan da kredi imkanı sunacağını duyurdu.

Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 100000 TL'ye kadar nakit kredi onayı almak isteyen vatandaşlara 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka kredi puanı yüksek olması durumunda emekli maaşına taşımadan da başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi alabileceğini söylemek isteriz.

Size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak da, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da katılabilirsiniz.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubesine gitmeden, oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı alacağınızı kısa mesaj ile öğrenebilirsiniz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmektedirler. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmekte ve aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılmaktadır.

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atmak istiyorsak Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 32 80 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere sonucu kısa mesaj ile gönderecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında sizlere bilgiler verecektir. Başvurularını SMS ile yapmak istemeyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de gelir belgesiz olarak 100000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanabilmektedir.

Banka kredi puanı düşük olan emekliler ise kredi başvurularını yapmak istiyorlarsa, emekli maaşını Denizbank'a taşıdıktan sonra kredi puanına bakmadan işlem yapabilecek ve bu bankadan ihtiyaç kredisine hemen aynı gün içinde kullanabilecektir.