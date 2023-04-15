DenizBank emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara 150.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Denizbank son yapmış olduğu emekli kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşların bireysel kredi kullanmaları halinde uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecekleri Kredi paketi hazırladığını açıkladı.

Nakit kredi ihtiyacı olan vatandaşlar Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek uygun faizlerle bu kredileri kullanabilecekler ve ihtiyaç kredisi kullanarak diledikleri zaman ödemeler alabileceklerdir. başvuru şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasında hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Denizbank kredi politikalarına uygun olmaları durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak da bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak bireysel kredi kullanmak için başvuruda bulunabiliyor.

DenizBank emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacak ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde bu ödemeleri gerçekleştirecekleri.

Denizbank yapmış olduğu emekli kredisinde 150.000 TL kredi onayı vermesi halinde 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak vatandaşlara bireysel tüketici kredisi kullandıracak ve 12 ay vadeli olarak kullanacağınız bu krediler de sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecektir.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız internet sitesini kullanabilir ve bu bankadan bireysel kredi kampanyasına katılarak DenizBank'ın sizler için vermiş olduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte hemen sonuç alabilirsiniz.