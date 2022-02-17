Denizbank Emekli, Çalışan ve Ev Hanımları İçin Paket Hazırladı! Yarın Başlayacak Bu Pakette Nakit Dağıtılacak. Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli çalışan ve ev hanımları için yeni bir kredi paketi hazırladı. İhtiyaç kredisi kullanacak olan 18 yaşından büyük olan herkesin başvuru yapabileceği bu Kredi paketime katılmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Denizbank gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerek ise kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile birlikte vatandaşları 55 bin TL'ye kadar nakit kredi limiti hazırladığını açıkladı. Denizbank üzerinden yapılan bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi onayı alacak haberi geldi.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler akıllarında soru işareti kaldı ise bankanın sms kredi servisine başvuru yaparak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Banka kredi notu 1300 ve üzerinde olan vatandaşların Denizbank üzerinden yapacakları bu kredi kampanyası başvurusu sonrasında 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin daha önce banka çalışmaları varsa cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeleri durumunda banka tarafından kredi onayı verilecektir. Banka tarafından verilen kredi onayı sonrasında işlem yapacak olan vatandaşlar Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeli 55 bin TL'ye kadar kredi onay alacaktır.

Denizbank müşterisi olan kişiler ise banka şubelerine gitmesine gerek kalmayacak. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek ve onaylanan krediyi de hemen kendi Denizbank hesabına yatırabilecek. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız ve banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız faiz oranları ve hesaplamalarını Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.