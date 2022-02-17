Müjde! Resmi Gazete'de ilan edildiği üzere tüm emeklilere fark olmaksızın 750 Türk Lirası verilecek

Resmi Gazete'de ilan edildiği üzere tüm emeklilere 750 TL verilecek. 750 Türk Lirası almanın en iyi yolu nedir? Bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar aşağıdaki haberimizde...

Resmi Gazete'de ilan edildiği üzere tüm emeklilere 750 TL verilecek. Ocak ayı artışından sonra emeklilere en düşük maaş 2500 TL olmuştu. Bankalar bu maaşlara ek olarak emekli vatandaşlara da ek terfi imkânı sağlamaktadır. En düşük emekli maaşı 2500 TL olduğundan, SGK'nın 2500 TL'nin üzerinde maaşı olanlara yaptığı 750 TL emekli promosyon ödemeleri artık tüm emeklilere hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde istedikleri gibi ve istedikleri zaman ödenecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın başlattığı kampanyaya resmi gazete de yer verdi.

SGK ve Ziraat Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen bu programda, emekli maaşını bankaya geçiren ve üç yıl boyunca maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emeklilere promosyonlar sunuluyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank'tan alan veya emekli maaşını yeni almış olan vatandaşlar, SGK'dan 750 TL'ye varan emeklilik promosyonlarından istedikleri gibi ve hızlı bir şekilde yararlanabiliyor.

Emekli promosyonu başvurusunda bulunmak isterseniz, banka hesabınızdan alacağınız internet bankacılığı şifresi ile banka şubesinden veya Ziraat Bankası mobil uygulamasından sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli promosyonuna başvurduğunuzda ilk maaşınız üzerinden 750 TL artı para kazanacak ve bu parayı geri ödeme koşulları ile dilediğiniz gibi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz.

Emeklilik kampanyaları

750 TL'ye varan emeklilik kampanyalarının yanı sıra bankalar da emekliler için kaliteli bir kredi kampanyası yürütmek için yoğun bir şekilde çabalıyor. Emekli kampanyalarının yanı sıra Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank bu kampanyalarda emeklilere 750 TL'ye kadar hızlı bir şekilde borç kapatma kredisi de sunuyor. Bu bankalar dışında ihtiyaç kredileriniz ve kredi kartı borçlarınız için mevcut lise kredisi başvurularınızı herhangi bir bankaya ileterek üst limitli borç kapatma kredisi alabilir, tüm borçlarınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halk Bankası şubelerine getirebilirsiniz.