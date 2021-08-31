Denizbank bu haftaya özel olarak 10.000 TL'ye kadar kredi kampanyası yapacağını duyurdu. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirlenen şartlar dahilinde 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Bu hafta kredi başvurusu yapacak olan müşterilerine Denizbank düşük faiz oranları ile kredi vereceğini duyurdu.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın kredi politikalarına uygun müşteri olması durumunda 10.000 TL'ye kadar verilen ve düşük faizli kullandırılacak olan bu kredileri alabileceklerdir. Denizbank son dakika ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler sms ile veya internet üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi ayrıca banka şubelerinden de sadece kimlikleri ile birlikte 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler.

DenizBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyasına katılacak olan müşteriler SMS ile kredi başvurusu yapabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da 3280 numarasını mesaj ile gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka sizlere kredinizi hemen kullanılacaktır.

SMS kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan müşterilere banka hızlı bir şekilde sonucunu verecek ve en yakın banka şubesinden sadece kimliğinizle kredi kullandıracak. On bin TL'ye kadar eğer onay alırsanız düşük faiz ile kredi kullanacaksınız. Sms kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan müşterilere banka hızlı bir şekilde sonucunu verecek ve en yakın banka şubesinden sadece kimliğinizle kredi kullandıracaktır.

Denizbank ayrıca internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu imkanı sağlıyor. DenizBank'ın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir ve onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Denizbank internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda cep telefonunuzu ve TC kimlik numaranızı yazacak sonucu da kredinizi başvurusunda vermiş olduğunuz cep telefonuna gelecektir.

Bankanın son dakika olarak yapmış olduğu 10.000 TL kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler en az 1300 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor. Bankalar üzerinde daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişiler düzenli ödemeler yapmışlarsa kredileri Denizbank üzerinden kullanabileceklerdir.