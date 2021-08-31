ABD, Afganistan'daki Yirmi Yıllık Varlığına Son Verdi

Yetkililer, son C17 uçağının Salı günü yerel saatle gece yarısından sonra ABD büyükelçisiyle birlikte havalandığını söyledi. Son teslim tarihinden önce ayrılamayanlara yardım etmek için diplomatik misyonun devam edeceğini de eklediler. Son uçağın havalanmasının ardından Taliban'ın kutlama amaçlı silah sesleri duyuldu. Uçağın kalkışı, ABD'nin Afganistan'ı 2001'de Amerikan birlikleri ülkeye girdiğinde kökünü kazımaya çalıştığı İslamcı militanlara geri verdiğini gösteren çekişmeli bir askeri çabanın son bölümüydü.

Aynı zamanda, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden kısa bir süre sonra 14 Ağustos'ta başlayan büyük bir tahliye çabasının da sonu oldu. Amerika'nın bölgedeki en üst düzey askeri komutanı General Kenneth McKenzie, ABD ve koalisyon uçaklarının toplamda 123.000'den fazla sivili tahliye ettiğini söyledi - bu süre zarfında günde ortalama 7.500'den fazla sivil.

Duyurudan sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, tahliyeyi "büyük bir askeri, diplomatik ve insani girişim" ve ABD'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zorlulardan biri olarak nitelendirdi.

"Yeni bir bölüm başladı" dedi. "Askeri görev bitti. Yeni bir diplomatik görev başladı." Taliban'ın meşruiyetini kazanması gerektiğini ve sivillerin ülkeye ve ülkeden serbest seyahat etmesine izin verme taahhütlerini ve yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğine, kadınlar da dahil olmak üzere tüm Afganların haklarını koruduğuna ve terör gruplarının kazanımlarını engellediğine göre değerlendirileceğini söyledi.

ABD, Kabil'deki diplomatik varlığını askıya alarak operasyonlarını Katar'ın başkenti Doha'ya devretmiş olsa da, Amerikalıların ve ABD pasaportlu Afganların isterlerse Afganistan'ı terk etmelerine yardımcı olmak için "acımasız çabalarını" sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Başkan Joe Biden, son 17 gün içinde tahliye operasyonuna katılan herkese teşekkür eden kısa bir açıklama yaptı ve Salı günü daha sonra ulusa sesleneceğini söyledi. Geri çekilmenin ardından, Taliban savaşçılarının Kabil havaalanını araştırdığı ve ABD tarafından geride bırakıldığı anlaşılan uçakların bulunduğu bir hangar da dahil olmak üzere tesislerini ele geçirdiği görüldü. Bazı savaşçılar, atılmış ABD askeri üniformaları ve teçhizatı giyiyorlardı. Olay yerindeki bir Los Angeles Times foto muhabiri, savaşçıların zaten malzemeleri organize ettiğini, geride kalan ekipmanları kontrol ettiğini ve çevreyi güvence altına aldığını söyledi.