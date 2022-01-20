Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Sonrasında Emekli ve Çalışan İçin Haberi Duyurdu! Ödemeler TC Kimlik İle 20.000 TL Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da son dakika kampanyası olarak başlatılan ve bu nakit kullanmak isteyen kişiler için sadece kamu bankaları tarafından verilecek olan 20.000 TL, ödemelere başlandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla vatandaşlara sunulacak olan Nakit kampanyasında, emekli olan ve çalışan kişiler bireysel olarak nakit kredi kullanabilecek.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan bu kredi kampanyasına, başvurularını bankanın internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Nakit ihtiyacı olan kişiler, 20.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerinden bir tanesini seçerek bu bankalardan birine başvuru yapabilir ve nakit onay alıp alamadığını, hemen görebilir.

Emekli olan kişiler emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almıyorsa o bankaya maaş, taşıma sonrasında devlet destekli kredilerden faydalanabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte kredi alacak olan vatandaşların 20.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilmeleri için banka şartlarına uygun olması gerektiğini duyurdu.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması ayrıca, sigortalılık durumunun ise en az 6 aydır aynı işyerinde olması gerektiğini söyledi. Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler, Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girerek buradan devlet destekli olarak verilen İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilecek.

Ziraat Bankası gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, devlet destekli olarak 20.000 TL'ye kadar kredi alabiliyor. Bankalar üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, resmi internet sitelerine giriş yapabilir ve resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları başvuru formunu doldurduktan sonra kredi sonucunu SMS ile öğrenebilirler.

Devlet destekli kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte onaylanan tutar, hemen kullanabilir. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için bu bankalar üzerinden kredi alacağını söylemek istiyoruz. Güncel kredi kampanyalarını öğrenmek istiyorsanız, bankaların resmi internet sitelerine girebilirsiniz.