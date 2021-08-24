Denizbank Akşam Duyurdu, Emekliye Şartsız, Geri Ödemesiz 1000 TL Ödeme Yapacak

Son Dakika: Denizbank emekli vatandaşlar için belli oranlarda promosyon imkanı sunuyor. Kişinin aylık maaşı 1.500 TL ve altında ise promosyon miktarı 675 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte kişinin aylık aldığı maaş tutarı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında ise alacağı promosyon tutarı 850 TL olarak belirlendi. Kişi 2.500 TL ve üzeri bir emekli maaş alıyor ise kampanya dahilinde 1.000 TL maaş ödemesi yapılır.

Emekli maaşınızı şubeye gitmeden kısa sürede Mobil bankacılık işlemleri ile kısa sürede taşımanız mümkündür. Kişi 3 yıllık maaş ödemesini bizden alacağıyla ilgili belgeyi imzaladığı zaman promosyon miktarı otomatik olarak hesabına aktarılır. Bu kampanya tam olarak 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olup bu tarihten sonra alınan emekli hesapları için geçerli değildir. Denizbank sadece bunla kalmayıp birçok promosyon imkanı sağlamaktadır.

En çok tercih edilen tür ise emekli bonus kredi kartı olmaktadır. Bu kart tüm emekliler İçin verilip belli bonus tutarları ile belirlenir. İhtiyacınıza bağlı olarak belli limitlerde olup bu kredi kartından yarar alabilirsiniz.

Bunlarla birlikte emekli maaşını Denizbank’a taşıyan kişiler için belli ve düşük faiz oranları ile kredi imkanları verilir. Emeklilerimiz için 10.000 TL için 12, 24 ve 36 vade seçenekleri bulunur. Bu kredi tutarı için sabit faiz oranı belirlenip yüzde 1,59 olarak belirlenmiştir. Ancak bu durum örnek olarak verilip en üst limit 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Kredi tahsis ücreti ise sadece 1 defaya mahsus alınıp kredi tutarının 5’te 1’i olarak belirlenir.

Yani bu tutar kişinin alacağı kredi tutarına göre değişir. Kişi emekli maaşını Denizbank’a taşımak için belli belgeleri şubeye götürmesi yada Mobil bankacılık ile başvuru yapması gerekir.

Emekli Maaşı Denizbank’a Nasıl Taşınır?

Kişi eğer farklı bir bankadan Denizbank’a geçiş yapacak ise kimlik belgesi ile başvuru yapması gerekir. Bu işlem hem bankadan hem de e-devlet sitesi üzerinden giriş yapılarak başvuru yapılabilir. Kişi eğer 4A sigorta türünde çalışıyor ise 4A hizmetlerine girip adres değişikliği kısmına giriş yapmalıdır.

4B içinde adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekir. 4C içinde banka değişikliği menüsüne girmeniz gerekir. Bu sayede kişi kısa sürede banka değişikliği yapıp işlemlerini Denizbank üzerinden devam edebilir. Ancak kişi değişiklik yapacağı zaman her hangi bir kredi borcu bulunmaması gerekir. Bu durumda kişinin taşıma işlemi reddedilir. Bununla birlikte emekli maaşınız ek maaş olarak kullanılıyor ise taşıma işleminiz gerçek hale gelmez.