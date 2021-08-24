PTT ve Aktifbank Düşük Kredi Notu Olanlara Kredi Verecek, Son Dakika

PTT ve Aktifbank yaptığı anlaşma ile düşük kredi notu olan çalışan ve emeklilere Kredi imkanı sağlıyor. Bu kredinin tutarının 40.000 TL olduğu biliniyor. Yeni başlayan bu kampanya ile birçok kişi ihtiyacını karşılama imkanı sağlandı. Hatta bu kredi imkanı uygun faiz oranları ile verilip gerekli koşulları sağlayan kişilere anında hesaplarına gönderim yapılacaktır. Bununla birlikte kredilerini zamanında ödeyen Aktifbank ve PTT müşterilerine de başka kredi imkanları tanınacak.

Aktifbank yaptığı açıklamada mutlaka kredi notu düşük olan kişilere bu kredinin verileceğinin altını çizdi. Ancak kişi eğer diğer kredilerden tamamen yarar alamıyor ise yani kredi notu 0 ve buna yakın ise bu krediyi de alamayacak. Kişi krediden yarar almak için bazı şartları karşılayıp başvuru yapma imkanı sağlanır.

Eğer kişi internet bankacılığı kullanıyor ise anında onay imkanından yararlanabilir. Kredi alacak kişinin her hangi bir bankada haciz durumu olmaması gerekir. Çünkü aktifbank krediyi verdiği zaman kişinin eğer haciz durumu oluşur ise ödeme almama durumu oluşabilir.

Kredi notunuz düşük ve her hangi bir bankada bir sıkıntınız olmaması gerekir. Bu sayede aktifbank kredi başvurunuza kısa sürede onay verecektir. Emekli olan kişinin ise öncelikle bulunduğu bankadan aktifbank üzerine maaşını taşıması gerekir. Kişi bu maaşı tanıdıktan sonra her ay emekli maaşını aktifbank aracılığı ile alıp kredi tutarlarını göre değişerek başvuru yapabilir. Bununla birlikte kişi eğer PTT aracılığı ile emekli maaşını alıyor ise aktifbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Aktifbank aracılığı ile bu sayede kişinin kredi notu düşük olsa bile 80.000 TL’ye kadar başvuruya onay verilir.

PTT ve Aktifbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT ve Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istediği zaman hem SMS hem de Mobil üzerinden başvuru imkanı sunuyor. 40.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilerin belirli şartları taşıması yeterli olacaktır. Bu şartlara sahip olan kişilerin SMS aracılığı ile kısa sürede başvuru yapıp sonuç alabilir. Cep telefonunuzun SMS kısmına girerek gerekli bilgileri girip başvuru yapabilirsiniz. Bu işlem için “KREDİ” yazıp T.C. kimlik numaranızı ekleyip 3050 numarasına mesaj atmaları ile inceleme süreci başlatılır. Kredi sonucunuz kısa sürede geri SMS olarak gönderilir. Eğer bankanın belirlediği şartlara sahip iseniz kısa sürede onay mesajınız ve krediniz hesabınıza gelecektir. Bununla birlikte kişi aktifbank Mobil uygulamasını kullanarak buradan gerekli bilgileri girip kredisine onay alabilir.