Denizbank Akbank ve Yapı Kredi bankası'nda hesabı olan vatandaşların 3 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor...

Denizbank Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu bankaların resmi internet siteleri üzerinden paylaşıldı. Denizbank Akbank ve Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyuruda 3 gün içerisinde başvuru yapması gereken müşterileri sıraladı. Kendi bankalarında Banka hesabı olan ve internet bankacılığı uygulamaları kullanan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirerek kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank Akbank ve Yapı Kredi Bankası sadece 3 gün içerisinde başvuru yapan kişilere gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile birlikte 50.000 TL'ye kadar onay vereceğine ve bu paraları 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak vatandaşlara sunacağını açıkladı. Başvurularını bankaların SMS kredi servisini kullanarak veya ihtiyaç kredisi kullanarak da hemen alabileceksiniz.

Denizbank üzerinde hesabı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için şubelere gitmeden internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat Kredi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz sms kredi servisi bulunmaktadır. SMS ile kredi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak 32 80 numarasına gönderin.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlarda internet bankacılığı şifresi alarak bankaların kendi mobil uygulamalarına giriş yaparak buralardan 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz düşük faizli kredi başvurusunu 3 gün içerisinde yapması isteniyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların şartları uygun olması durumunda Akbank ve Yapı Kredi Bankası internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlemlerini gerçekleştireceğini söyleyebiliriz.