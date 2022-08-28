Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni duyuruda 35.000 TL ihtiyaç kredisi gelir belgesiz olarak vereceği açıkladı

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu yeni internet kredisi kampanyasında 35.000 TL Online olarak vatandaşları internet bankacılığı uygulamalarını kullanmaları durumunda gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında 35.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak Kredi verileceği duyuruldu. Banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak bireysel olarak ihtiyacınız olan tüm limitleri kullanabilir ve 35.000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu parayı geri ödemesini yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Bankası Ziraat Bankası üzerinden internet bankacılığı uygulaması aracılığı ile birlikte 35.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanabilmeleri için kendi hesapları üzerinden internet şifresi alması gerekiyor.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar 35.000 TL kredi onayı almaları ile birlikte aynı dakika içerisinde hesaplarına bu ödemeleri alabilir ve bu parayı hesaplarından istedikleri gibi kullanabilirler.

Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması haricinde bankanın internet sitesi üzerinden giriş yaparak internet şubesi aracılığı ile birlikte de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte düzenli olarak uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olması veya emekli olması istenmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların Son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda kredi onayı alabileceğini söylemek istiyoruz.