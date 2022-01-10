Denizbank 3280 Numarasına Mesaj Gönderen Herkese 18 Yaşından Büyük Olması Durumunda 20.000 TL Ödeyecek

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle vatandaşlar Acil para ihtiyaçlarını bankalardan gidermek istiyor. Kampanyalara özellikle özel bankalar arasında gösterilen Denizbank oldukça önem veriyor. Denizbank 18 yaşından büyük olan vatandaşlara bundan böyle ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşından büyük olan herkes Denizbank üzerinden acil ihtiyaçları için 20.000 TL kredi kullanabilecek. 18 yaşından büyük olmanız ile birlikte acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilir ve başvuru sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Denizbank 18 yaşından büyük olan kişilere kredi verebilmesi için kendi politikalarına uygun olan kişiler için kampanya hazırladı. Kredi notu 1350 ve üzerinde olan vatandaşlar DenizBank SMS kredi servisini kullanarak düşük faiz oranları ile 20.000 TL nakit kredi kullanabilecek.

20.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan kişiler emekli olması çalışıyor olması veya devlet memuru olması durumunda bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını da yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve Bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılabilir.

3280 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka değerlendirmeyi sizin kimlik numaranız üzerinden yapacağı için t.c. kimlik numaranızı düzenli olarak yazmış olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu sonrasında değerlendirmeye Genel müdürlük tarafından otomatik olarak yapacak olan Denizbank 5 dakika olmadan sizin cep telefonunuza ne kadar kredi onayı aldığınızı gösterecektir.

Denizbank 3280 numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunan kişiler eğer banka tarafından kredi onayı verilirse belirtilen limit kadar krediyi en yakın Denizbank şubesinden masrafsız ve gelir belgesiz olarak sadece kimlik numaranız üzerinden kullanabilirsiniz.