Bankalar Sadece 1 Gün İçin Onay Verecek, 0.49 Faizle İhtiyaç Kredisi Başladı

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara hem kamu bankaları hem de özel bankalar 1 günlük kampanya başlatıyor. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankalar üzerinden 0.49 faiz oranları ile birlikte 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanmış olması ve bu krediler de bir gün bile gecikme yaşamadan ödeme yapmış olması gerekmektedir.

0.49 faiz oranları ile kredi verecek olan bankalar Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank PTT Akbank Denizbank ve Garanti Bankası olmaktadır. Bu bankalar üzerinden eğer kredi başvurusu yaptıysanız ve kredi kullandıysanız 049 faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar nakit kredi alabilirsiniz.

Belirtilen faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması ve ayrıcalıklı müşteri grubunda olarak kredi notu yüksek olması gerekiyor. Verilen bu şartlara uygun değilsiniz bankalar üzerinden 0.49 faiz oranları ile kredi almak için başvuru yapamıyorsunuz.

Eğer kredi başvurusu yaptıysanız ve kredi onayı alamadıysanız bankalara güncel kredi faiz oranlarından yararlanmak için internet siteleri üzerinden veya mobil uygulamalar üzerinden düşük faizli krediler den yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu açıklamada daha önce kendi Bankasından Kredi kullanmış ve kendi Bankasından maaş alan müşterilere bir günlük 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası açtığını duyurdu. 36 ay vadeye kadar alabileceğiniz 10.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de kredi taksit ödemelerini aydan aya değil 3 aydan 3 aya da yapabiliyorsunuz. Ayrıca ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak da kredi kullanabiliyorsunuz.

Özel bankalar üzerinden başvuru yapacak olan kişiler eğer bankanın iyi müşteri grubunda ise bu bir uygulama aracılığı ile birlikte banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak Kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte ayrıca emekli olan vatandaşlara da daha düşük faiz oranları ile birlikte maaş taşıma durumunda hem kredi hem de kredili mevduat hesabı vereceğini açıkladı. Bankaların internet sitelerine girerek güncel kampanyalar hakkında bilgi alabilirsiniz.