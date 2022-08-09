Denizbank 3000 TL ve üzerindeki tüm ihtiyaç kredisi için belgesiz, kefilsiz işlem yapacağını açıkladı

Denizbank üzerinden başlatılan kampanyada 3000 TL ve üzerindeki ihtiyaç, kredisi için belgesiz ve kefilsiz olarak kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Denizbank üzerinden başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, bundan sonra 3000 TL ve üzerinde kredi onayı alması durumunda gelir belgesiz olarak düşük faizlerle ihtiyaç kredisi alabileceği açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruda, 31 Ağustos tarihine kadar kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Denizbank üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri yeni bir kredi kampanyası duyurusu daha yapılacak.

Denizbank, SMS ile kredi başvurusu imkanı sağlayacak!

Denizbank üzerinden nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmış olacak ve onaylanan kredi tutarı kadar hesaplarınıza hemen ödemenizi alacaksınız. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesaplara yatacaktır. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunup onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilmektedir.

Denizbank, mobil uygulamasından kredi verilecek!

Denizbank, hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Denizbank, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde hesabınıza ödemeler yapabilecek, onaylanan bu tutarı da hemen aynı gün içindeki tekrardan hesaplarınızda göreceksiniz. Denizbank, internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde sonuç vererek, hemen hesaplarına onaylanan tutara 36 ay vadeli olarak yatırmaktadır. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kullanmış olduğunuz kredilerde daha düşük faiz oranları ile birlikte, masrafsız bir şekilde kredi alırsınız.