O Bankada Faizler Düştü! Faiz Oranları 0,99'a Kadar Geriledi Başvurunuzu Hemen Yapın…

Vatandaşlara bu dönemde bankalar destek olurken, destek verenlerin arasında ön plana çıkan HSBC bank oldu. Banka taşıt almak isteyenlere özel faiz oranları uygulayarak hizmet sunacağını açıkladı. Yaz aylarında ve piyasadaki hareketlilik vatandaşları taşıt alımına yöneltiyor. Bankalar ise bu talepleri fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. Müşteri çekmek isteyen bankalar taşıt kredilerinde yeni kampanyalar düzenleyerek cazip imkânlar sunuyor.

Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar yürüttüğü özel kampanyalarda öne çıkan HSBC Bank oluyor. 0,99 faiz oranlı krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlara duyuru yaptı. Taşıt kredisinde düşük faiz oranlarının geçerli olduğunu ifade eden banka sadece müşterilerine değil, aynı zamanda taşıt almak isteyen milyonlarca kişiyi sevindiriyor.

Başvuru Olmadan Kredi Fırsatından Faydalanma

Kredi faiz oranlarını önemli oranda düşüren banka taşıt kredisine başvuru yapacak olan müşteri ve müşterisi olmayan vatandaşlara ön koşul ya da başvuru şartı aramıyor. Bunun yanı sıra taşıt kredisi ek teminata veya kefile gerek duymuyor. Başvuru için sadece gerekli olan evrakları temin ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapmak için banka şubelerine bizzat olarak yapılması gerekiyor. Taşıt kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar. Gerekli olan başvuru formunu doldurmalarının ardından kendilerine ait bilgileri içeren belgeleri bankaya iletmeleri yeterli. Müracaatta bulunan kişinin TC kimlik numarası, kimlik belgesi, ehliyet veya pasaport belgelerinden en az birinin bankaya teslim edilmesi gerekir. Özel sektörde çalışan vatandaşların ve memurların maaş bordrolarını, emekli olmuş vatandaşların ise emekli hesap cüzdanlarını ve serbest çalışan vatandaşların ise vergi levhalarını bankaya iletmeleri gerekir.

%0,99 FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINDA DETAYLAR

Taşıt alımlarını kredi fırsatına çevirmek isteyen HSBC Bank, aylık bazda %0,99 faiz oranları ile vatandaşlara sunduğu kampanyada düşük oranlı faiz oranları uygulanıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak mümkün. Taşıt almayı düşünen vatandaşlar, kampanyaya doğa dostu araçlar için başvuru yapabilirsiniz.