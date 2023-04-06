Denizbank 11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden 77.000 lira ödeme yapacağını açıkladı

Denizbank 11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni bir kredi paketi açıkladı ve 77.000 lira ödeme vereceğin duyurdu.

Denizbank resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kampanya duyurusu 30 Nisan tarihine kadar devam ederken özellikle de Ramazan Bayramı için bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara Ramazan Bayramı kredisi adı altında düşük faizlerle ödemeler verilecek ve bireysel kredi kullanmanıza olanak sağlanacaktır. Denizbank internet bankacılığı uygulaması ve Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız Denizbank müşterisi olan tüm vatandaşlar uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.

11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular neticesinde bireysel kredi kullanacak olan kişilerin hemen aynı gün içinde ödemeler alabilecekleri bu kampanyalar DenizBank'ın cebimde kredi kampanyası olarak da vatandaşlara sunulmaktadır. Denizbank cebimde kredi kampanyası adı altında başvuru gerçekleştirerek bireysel kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere kredi puanına bakarak onay vermektedir. cep telefonunuzun Mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın ve boşluk bırakın ve daha sonra da doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusu için 32-80 numarasına mesaj gönderen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde DenizBank Bireysel kredi kampanyası başvurusu yapılmış olacaktır. Denizbank internet sitesi ve şubeleri üzerinden de 7/24 başvuru yapabilirsiniz.