Cumhurbaşkanı Açıkladı: Son Dakika 3600 Ek Gösterge Milyonlarca Emekliye Zam Geliyor

3600 ek gösterge neleri içeriyor? 3600 ek gösterge zammı ne kadar? Hangi memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak? Memur emeklileri 3600’den faydalanacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak?

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi! 3600 ek gösterge hakkında tüm detayları sizler için derledik...

Memur ve memur emeklisi, uzun süredir 3600 ek gösterge hakkında ki gelişmeleri takip etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı dolayısıyla , 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalara başlandı. Konuyla ilgili olarak 2022 yılı sonuna doğru memurlara çiftte zam uygulaması yapılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine çalışmalarına başlanılan 3600 ek gösterge hakkında tüm detaylar netlik kazanmaya başladı. Konuyla alakalı olarak düzenlemeler, yavaş yavaş masaya yatırılmaya başlandı.

3600 Ek Göstergeyle Hem Maaş Hem de İkramiyede Artış Olacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu ile görüşme sağlanacak olan 3600 ek gösterge görüşmeleri netlik kazanmaya başlayarak, gelişmeler haberlere yansımaya başladı. Bu haberler doğrultusunda, memur emeklisi maaşlarına 1000 TL’nin üzerinde bir artış söz konusu olacaktır. Çalışan memur ve emekli memurları etkileyecek olan bu düzenlemeyle ilgili henüz net bir bilgi verilmemiştir.

3600 Ek Gösterge Görüşmelerinde Hangi Kadrolar Bulunuyor?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge kapsamından etkilenenler şu şekildedir : Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama İşletmeni, Şef gibi unvanlara sahip olan memurlara ek gösterge düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca 3600 ek gösterge de ; mesleki yeterlilik sınavına girilen müfettişlik, kaymakamlık, denetçilik gibi ünvanlara sahip olanlarında yükselmesi söz konusudur. Polis memurları ve üstleri de ek gösterge masasında yerini alacak.

3600 ek gösterge çerçevesinde ; üniversite genel sekreter yardımcıları, fakülte sekreterleri ve diğer üniversite personelleri de gündeme getirilecek.

Kamuda çalışmakta olan, şube müdürleri (1/4) olanlar ise; ek gösterge sayesinde 2200’den 3600’e çıkması sağlanacaktır. Böylelikle 30 yıl hizmet veren bir şube müdürünün emeklilik ikramiyesi; 30.000 TL’lik bir artış sağlanmış olacaktır. Konuyla alakalı olarak gelişmeler yaşandıkça bilgilendirmeler yapılacaktır. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 Ek Gösterge meselesiyle ilgili tüm detaylar 2022 yılında netlik kazanacaktır.