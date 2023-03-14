PTT emeklilere 44 bin TL ödeme veriyor! Açıklama geldi ve emekliler sıraya girmeye başladı

Açıklama geldi ve emekliler sıraya girmeye başladı. PTT emeklilere 44 bin TL ödeme veriyor! PTT ‘den gelen müjdeli habere göre emekliler için 44 bin TL kredi imkânı sağlanacak. Borcu olan emekliler bu kredi imkânından faydalanarak borçlarını kapatabilecek. PTT ve Aktif Bank ile birlikte gerçekleşen işbirliği sonucuna göre emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar için kredi kolaylığı sağlanacak. Emekliler 44 bin ve 24 ay vade seçeneği ile kredi başvurusunda bulunabilecek.

PTT üzerinden maaşını almak üzere başvuruda bulunan emekliler bu başvurunun sonunda maaşlarını PTT’den alabildikleri gibi ihtiyaçları olan kredi için buraya başvurabilmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Müjdeli haberin gelmesiyle birlikte kredi için başvurunun nasıl olacağı araştırılıyor. PTT ‘den emekli maaşını alanlar bu hizmetten kolaylıkla faydalanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen emekliler en yakın PTT şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunun yanında farklı yollarla da bu başvuru yapılmaktadır.

Ya da PTT mobil uygulaması indirebilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra kredi başvuru işlemini tamamlayabilirler. Kredinin onaylanması için belirli bir süre geçmektedir. Bu süre 15 güne kadar uzayabilir ya da daha erken tarihte onaylanabilir.

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