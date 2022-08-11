Dar Gelirli Olan Emekli ve Çalışanı İlgilendiren Haber! Türkiye İş Bankası Bugün Akşamdan Sonra Başvuru Yapanlara 32000

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ay sonunu denk getiremiyorlarsa iş bankası üzerinden yapılan kampanyada 32000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından faydalanabilirler. Dar gelirli olan vatandaşları öncelik verilecek olan bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, isterlerse, şubeler üzerinden isterlerse de şubelere gitmeden başvuru yapabileceğini söylemek istiyoruz.

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka kredi puanı 1350 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabilmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için emekli maaşını ilk önce iş bankasına taşıması gerekiyor ve daha sonra bu bankadan yapılan tüm kredi kampanyalarına katılabiliyorlar...

İş Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 32000 TL kredi aynı gün içinde hesaplara yatırılıyor. Başvuru yapmak istiyorsanız, banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, resmi internet sitesine giriş yaparak, İş Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler ise kimlikleriyle birlikte gelir belgesini de yanında götürmesi isteniyor. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapacağınız kredi başvurularında 32000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi verilmektedir. Son zamanlarda yapılan düşük faizli kredilerde gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan kişilere banka, iş cep uygulaması üzerinden işlem yapacağını açıkladı. Banka hesabınızın olması durumunda iş cep uygulamasına giriş yapabilir ve buradan 7 24 kredi ve tüm bankacılık işlemlerinizin başvurularını yapabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin iş cep uygulaması üzerinden almış oldukları onayı ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri alır ve düşük faizli ve masrafsız kredi kullanır.