Daha yüksek limitlerde olacak! 100.000 TL’ye kadar bankalardaki borçlarınızı kapatmak için destek ödemesi alın!

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası tarafından yapılan yeni duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi haberi geldi. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası borç kapatma kredilerinde, ençok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası borç kapatma kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyada 24 ay vadeli 100000 tl kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi alarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm bireysel müşteriler kredi başvurularını, şubeler üzerinden yapabilmektedir. Güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı hesaplayarak uygun faizlerle kredi alabilirsiniz.

Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vermektedir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası adı altında başlatmış olduğu bu kredilerde uygun faizlerle, vatandaşlara destek vereceğini duyurdu. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde sizlere güncel olan tüm borçlarınız kapatılarak tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlanacaktır.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada bireysel olan tüm vatandaşlara kredi başvurularını, borç kapatma kredisi kullanmaları durumunda en yakın banka şubesi üzerinden yapmaktadır. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı haberi verildi. Kredi ve kredi kartı kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini 5 dakika içerisinde bankaya gitmeden de yapabilmektedir. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurulardan kredi ödemeleri verilmektedir.