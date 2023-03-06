Daha ucuzunu arasan da bulamazsınız! Bu listedeki tüm araçlar kelepir... Fiat Fiorino 2023 Mart ayı fiyat listesi

Bu listedeki tüm araçlar kelepir... Fiat Fiorino 2023 Mart ayı fiyat listesi... Daha ucuzunu arasan da bulamazsınız! Ülkemizde araç fiyatlarının geçen yıl çok yükselmesi sebebiyle birçok insan araç alımını durdurdu. Araç almak isteyip de bekleyenler için çok büyük bir fırsatlar sunuldu. Bu fırsatlardan birini de Fiat Fiorino sundu. Fiat ülkemizde uygun fiyata araç satışı yapan bir firma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araçların uygun fiyata satışa sunulması birçok kişinin bu markanın aracını almalarını sağlamıştır.

Fiat tarafından sunulan indirimli araç modelleri arasında Fiat Fiorino ilk sıralarda yer almaktadır. Bu modeli almak üzere araştırma yapanlar çok uygun fiyat seçenekleri ile karşılaşıyor. Makul fiyatlı otomobil almak isteyenlerin ilk tercihi olan Fiat marka otomobiller piyasadaki en uygun fiyatlı otomobiller olarak sunulmaktadır.

2023 Fiat Fiorino Uygun Fiyatlı Otomobiller

Fiat markasının satışa çıkardığı otomobiller en çok satılan otomobiller olarak da karşımıza çıkmaktadır. Fiat Fiorino araçların satış fiyatları merak edilmektedir. Bu araç fiyatları ile ilgili fiyat bilgileri şu şekildedir:

Ø Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP Benzin 353.900 TL

Ø Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP Benzin 364.900 TL

Ø Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 Fire 77HP Benzin 384.900 TL

Ø Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG 365.900 TL

Ø Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG 376.900 TL

Ø Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG 396.900 TL

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