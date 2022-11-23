Daha Sade Bir Yaşam Sürmek İçin Öneriler! Dolap Nasıl Yenilenir?

Eskiye göre daha sade bir yaşam sürmek lafta kalmadığı sürece ve ilk adım atıldığı sürece faydalı olacaktır. Bu işe neden başlayacağınız üzerinde durulmalı ve bir çözüm ile ilgilenmelisiniz. Çözüm bulmak için öncelikle bir süre bekleyip bu durumun kişisel faydalarını listelemek ve daha sonra en küçük adımla başlamak tavsiye edilmektedir.

Konfor alanında kalmayı istemek hemen hemen herkesin zorlandığı bir durumdur ve konfor alanından çıkmak pek çok insana rahatsızlık verebilir. Özellikle bu işe başladıktan bir süre sonra konfor alanına geri dönmeyi istemek sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kıyafet seçimi de sadeleşirken zorlanılan durumlar arasında yer almaktadır. Sizler için haberimizin devamında gardırop yenilemenin yollarını sıraladık ve merak edilenleri yazdık.

İlk olarak dolapta belli başlı ne tür renklerin bulunması gerekmektedir. Beyaz, siyah, kahverengi, lacivert, ten rengi krem ve gri nötr renkler arasında yer almaktadır. İsterseniz bu renkleri birbirleriyle karıştırarak kombinleyebilir ya da moda olan diğer renkler ile farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz. Bu tür renkler orijinal bir ayakkabı ve çanta ile tamamlanmak için de ideal olmaktadır.

Dolabınızı yenilediğiniz sırada doğru yerleştirmeyi bilmek de en önemli şeylerden biri olarak bilinir. Giyinme süreniz kıyafetleri doğru yerlere koyduğunuz zaman kısalacak ve eskimiş kıyafetler arkada bulunmayacak. Bunun yanı sıra sabah kıyafet seçimi sırasında tüm dolabınızı dağıtıp toplamak zorunda kalmadan seçim yapacaksınız. Üstleri kalından ince doğru olarak farklı raflara yerleştirmek tavsiye edilmektedir. Kıyafetlerinizle beraber kombin yaptınız aksesuarları da birlikte asmak önerilir.

Dolabınızı tekrar inşa etmek açısından dolabınızı temizlemek önemli olmaktadır. Artık giymekten hoşlanmadığınız ya da giymediğiniz kıyafetlerinizden ayrılmak için dolabınızı temizlemek ilk adım olmaktadır. Diğer taraftan günlük olarak giyebileceğiniz işlevsel ve rahat kıyafetler de her dolapta bulunması gereken parçalar arasında yer alır. Siyah topuklu ayakkabılar, beyaz üstler, kotlar ve klasik ceketler, siyah minik elbiseler, sade çantalar, kalem etekler, şık ve basit takılar bu kıyafetler arasındadır. Dolabın olmazsa olmaz parçaları arasında yer alan günlük kıyafetler işlevsel aksesuarlar ile kombin yapıldığı zaman şık bir tarz yaratılabilir.

Dolabınızı oluştururken trend parçalar eğlenceli olmaktadır ancak özellikle bu tarz kıyafetlerden uzak durmanız tavsiye edilir. Aksesuarlar ve trend kıyafetler çok kullanışlı değildir ve bazı zamanlarda tercih edilmemelidir. Dolabı iş hayatı gündelik hayat ve gece hayatı olarak kategorilere ayırmanız gerekir. İş hayatında giyilebilecekler, gece dışarı çıkarken giyilebilecekler, toplantılarda giyilebilecekler ve günlük olarak giyilebilecek şeklinde ayrım yaptığınız zaman çok kolay olacaktır. Bu şekilde bir ayrım yapıldığı zaman hazırlanma süresi de kısalır. Hayat tarzınızı önemsemek de dolabınız oluştururken ve alacağınız parçaları seçerken dikkat etmeniz gereken konular arasında bulunur. İş hayatınız ve günlük hayatınız kıyafet seçiminizi size bazı kısıtlamalar getirebilecektir. Ancak kişiliğiniz de tüm bunlara rağmen ön planda olmalı ve kıyafetlerinizi buna göre seçmeniz gerekir.