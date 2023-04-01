Cüzdanında Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlara ödeme müjdesi verildi! Son dakika duyuruldu!

Son dakika duyuruldu! Cüzdanında Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlara ödeme müjdesi verildi! Ziraat Bankası, cebinde Ziraat Bankası kartı olan kişiler için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya ile Ziraat Bankası'ndan kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler.

75000 TL Kredi Fırsatı!

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, cebinde Ziraat Bankası kartı olan kişiler, 24 ay vadeli ve 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ödemeler belirtilen şartlar dahilinde gerçekleştirilir ve dilediğiniz zaman bu kredileri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de alabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların, en yakın banka şubesine giderek ya da Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekleri belirtiliyor. Banka şubelerine giderek kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kimliğiyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacakları kredi başvurusu sonucuna, şube yetkisinde onay alarak, 75000 TL olarak kullanabilmektedir.

Cebinde Ziraat Bankası kartı olan kişiler, bu fırsattan yararlanarak 75000 TL ihtiyaç kredisi ve konut kredisi olanaklarından faydalanabilirler. Ziraat Bankası günümüz koşullarında pek çok farklı ayrıcalığı fırsata dönüştürerek müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası, uluslararası bankacılık sistemleriyle uyumlu hizmetler sunarak, müşterilerine en iyi fırsatları sunmaya devam ediyor. Cebinde Ziraat Bankası kartı olan kişiler, bu özel kampanyadan faydalanmak için hemen başvuru yapabilirler.

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