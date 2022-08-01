Garanti bankası duyurdu! Başvuru yapan alacak ve 30.000 TL ödeme olacak

Garanti bankasıyla başlatmış olduğu kredi kampanyasında 30.000 TL'ye kadar kredi alacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemlerini yapacaktır. Garanti Bankası kredi kampanyası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyada nakit ihtiyacına hızlı birşekilde sonuç vererek, kredi kullandırmaktadır. Garanti Bankası, sadece bireysel müşterileri için hazırlamış olduğu bu kampanya kimlikle gelir belgesiz kredi verecek.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Banka kredi puanı 1500 üzerinde olan vatandaşların başvurularını yapmaları durumunda bankadan gelir belgesiz olarak kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası kredi başvurusu

30000 TL'ye kadar ödenecek olan Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasında başvuruları, banka şubeleri üzerinden alınmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin sigortalı olarak işyerlerinde çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Emekli olan kişiler eğer kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine yapmadan önce emekli maaşını bu bankaya taşıması istenmektedir.

Kredi başvurusu sadece banka şubeleri üzerinden değil, Garanti Bankasının resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle düşük faizlerle kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebileceği haberi geldi.