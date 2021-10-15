Son Dakika: Asgari Ücretli Çalışana 5000 TL Ödeme, Şart Yok, Hesaplara Yatacak: Asgari ücretle çalışan kişilere son dakika haberi geldi. 5000 TL'ye kadar nakit avans alabileceksiniz. Asgari ücretli çalışan kişiler acil paraya ihtiyaçları olması durumunda 5000 TL'ye kadar nakit olan limitlerini bankalar üzerinden artı para olarak kullanılabilecektir. Para ihtiyacı olan kişiler eğer sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyorsa ve en az 1 aylık sigortası varsa 5000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabiliyorlar. Özellikle başvuru yapacağımız banka üzerinden maaş alıyorsanız 5000 TL'ye kadar nakit avans hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Verilen bu ödemeler 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde hesaplara yatmaktadır.

İş Bankası 5000 TL'ye kadar artı para imkanı

İş Bankası kendi hesabı üzerinden emekli maaşı alan ve çalışma maaşı alan kişilere 5000 TL'ye kadar artı para veriyor. İş Bankası üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istiyorsanız İşCep uygulamasına girerek 5000 TL'ye kadar başvuru yapabilir onaylanan tutarı hemen hesabınıza artı para olarak yatırabilirsiniz. İş Bankası 5000 TL'ye kadar artık ara kullanacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapacak ve kredi notu 1350 ve üzerinde olan kişileri onay verecektir. İş Bankası kendi hesabı üzerinden maaş alan müşterilere daha yüksekliklerde hem kredi hem de nakit avans limitleri tanımaktadır.

Vakıfbank 5000 TL kredili mevduat hesabı başvurusu

Vakıfbank üzerinden de 5000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapılıyor. Vakıfbank yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte asgari ücretle çalışan kişilere 5000 TL'ye kadar artı para veriyor. 5000 TL ye kadar artı para almak istiyorsanız bankadan maaş almanız veya bu bankadan daha önce bir kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız gerekmektedir. Hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte VakıfBank'ın ne bir uygulamasına girerek buradan artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ayrıca 200 bin TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi vereceğinin altını çizdi. 200.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi notuzun yüksek olması gerekmektedir.

VakıfBank'ın yapmış olduğu bu kampanya ayrıca diğer kamu bankalarında da başladı. Ziraat Bankası ve Halk bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak kişiler ayrıca 5000 TL'ye kadar da artı para kullanabilecekler. Hesabınıza tanımlanacak olan bu artı parayı istediğiniz zaman kullanılabilir ve kullandıktan sonra 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans olarak bölebilirsiniz.